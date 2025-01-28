​Майже 1400 окупантів знищили захисники упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно склали:

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 833 000 солдатів.

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