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ГоловнаСуспільствоВійна

​Майже 1400 окупантів знищили захисники упродовж доби

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 833 000 солдатів.

​Майже 1400 окупантів знищили захисники упродовж доби
Війна із Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1380 окупантів, 5 ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 86 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 833 000 (+1380) осіб,
  • танків ‒ 9876 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20573 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22366 (+27) од,
  • РСЗВ – 1263 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23399 (+72),
  • крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35269 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3718 (+2).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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