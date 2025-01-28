​Майже 1400 окупантів знищили захисники упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони знищили 1380 окупантів, 5 ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 86 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 833 000 (+1380) осіб,
- танків ‒ 9876 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20573 (+12) од,
- артилерійських систем – 22366 (+27) од,
- РСЗВ – 1263 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23399 (+72),
- крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35269 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 3718 (+2).