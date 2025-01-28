Посол Ізраїлю назвав "зіпсованим телефоном" передачу Україні трофейної російської зброї

Україна не отримає від Ізраїлю захоплену ЦАХАЛ у Лівані зброю російського виробництва. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів посол держави в Україні Міхаель Бродський.

За словами дипломата, у цьому питанні спрацював принцип "зіпсованого телефону": ініціатива, про яку написали офіційні ресурси посольства України в Ізраїлі, не належала міністерству закордонних справ, а існувала лише у вигляді законопроєкту.

Подала його Шаррен Хаскель ще в той момент, коли була депутаткою Кнессету, а не заступницею очільника МЗС. При цьому документ в ізраїльському парламенті так і не зміг просунутися, і міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало жодних рішень.

Оскільки тепер Хаскель належить до уряду, вона втратила право законодавчої ініціативи, тож в цьому питанні, за словами Бродського, найімовірніше, поставлено крапку.

Посол при цьому наголошує, що Ізраїль не займає позицію нейтралітету в російсько-українській війні і однозначно підтримує нашу державу.