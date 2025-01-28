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Посол Ізраїлю назвав "зіпсованим телефоном" передачу Україні трофейної російської зброї

Міністерство оборони країни не ухвалювало жодних рішень.

Посол Ізраїлю назвав "зіпсованим телефоном" передачу Україні трофейної російської зброї
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський
Фото: Укрінформ

Україна не отримає від Ізраїлю захоплену ЦАХАЛ у Лівані зброю російського виробництва. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів посол держави в Україні Міхаель Бродський.

За словами дипломата, у цьому питанні спрацював принцип "зіпсованого телефону": ініціатива, про яку написали офіційні ресурси посольства України в Ізраїлі, не належала міністерству закордонних справ, а існувала лише у вигляді законопроєкту. 

Подала його Шаррен Хаскель ще в той момент, коли була депутаткою Кнессету, а не заступницею очільника МЗС. При цьому документ в ізраїльському парламенті так і не зміг просунутися, і міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало жодних рішень. 

Оскільки тепер Хаскель належить до уряду, вона втратила право законодавчої ініціативи, тож в цьому питанні, за словами Бродського, найімовірніше, поставлено крапку. 

Посол при цьому наголошує, що Ізраїль не займає позицію нейтралітету в російсько-українській війні і однозначно підтримує нашу державу.

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