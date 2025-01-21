​Ізраїль пропонує передати Україні зброю російського виробництва, яку ЦАХАЛ захопив у Лівані

Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання.

зустріч посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Шаррен Хаскель

Ізраїльська сторона запропонувала передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.

Про це стало відомо під час зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Шаррен Хаскель 21 січня, повідомило українське посольство.

«Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання», - зазначили у посольстві.

Також Корнійчук і Хаскель обговорили актуальні спільні виклики для обох країн, зокрема, військову співпрацю Ірану та Росії, яка становить загрозу національній безпеці як України, так і Ізраїлю.

Ішлося в про активізацію двосторонніх контактів на високому та найвищому рівні, а також двосторонню співпрацю у економічній, консульській та гуманітарній сферах.