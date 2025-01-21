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У Туреччині в готелі на гірськолижному курорті внаслідок пожежі загинули щонайменше 10 людей

Ще 32 людини отримали поранення.

У Туреччині в готелі на гірськолижному курорті внаслідок пожежі загинули щонайменше 10 людей
Фото: скрін

Пожежа сталася у вівторок у готелі на гірськолижному курорті Карталкая в районі Болу на півночі Туреччини, загинули щонайменше 10 людей, передає Інтерфакс-Україна. 

Ще 32 людини отримали поранення.

Займання сталося на четвертому поверсі 11-поверхового готелю близько 3:30. На місце події прибули 30 пожежних машин і 28 автомобілів швидкої допомоги.

Губернатор Болу Абдулазіз Айдин повідомив, що причину пожежі поки що не з'ясували, але зазначив, що вона розпочалася на поверсі, де розташований ресторан. На момент пожежі в готелі проживали 234 постояльці, додав Айдин. Влада розпочала розслідування.

Гірськолижний курорт Карталкая, розташований на вершині гір Кьороглу, є популярним місцем зимового відпочинку. Він розташований приблизно за 40 кілометрів від міста Болу і за 270 кілометрів від Стамбула.

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