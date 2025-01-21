Президент Панами заявив, що не віддасть США управління Панамським каналом

Муліно зазначив, що "завжди є місце для діалогу", але суверенітет і право власності на канал залишиться за Панамою.

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що Панамський канал залишиться під контролем країни.

Про це йдеться в комюніке, опублікованому канцелярією панамського президента, передає "Інтерфакс-Україна".

"Від імені народу Панами я повинен цілком і повністю відкинути слова президента США Дональда Трампа про Панамський канал з його інавгураційної промови. Я повторю: канал перебуває і залишиться під контролем Панами та її адміністрації", - наголосив Муліно.

Він зазначив, що керівництво жодної іншої країни світу не втручається в роботу адміністрації Панами.

"Канал не перебував у чиїйсь концесії. Боротьба закінчилася у 1999 році, і впродовж наступних 25 років ми безперервно здійснювали керівництво каналом, розвивали його на благо торгівлі та всього світу, зокрема й США", - пояснив Муліно.

Він додав, що "завжди є місце для діалогу", але суверенітет і право власності на Панамський канал залишиться за Панамою.

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