Трамп офіційно подав на розгляд Сенату список міністрів

Більшість кандидатур республіканець оголосив ще у листопаді та грудні.

На сайті Білого дому оприлюднено офіційне подання президентом Дональдом Трампом кандидатур на урядові посади, які має затвердити американський Сенат.

Республіканець не став вносити до списку корективи порівняно з оголошеннями, які він робив після перемоги на виборах у листопаді та грудні минулого року. Зокрема досі претендує на крісло міністра охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший, вибір якого Трампом зазнавав нищівної критики через відверто антинаукову позицію політика щодо вакцинації.

Ключовими урядовцями в новій адміністрації мають стати міністр фінансів Скотт Бессент, генеральний прокурор Памела Бонді, міністр внутрішніх справ Дуглас Бургум, голова Пентагону Пітер Хегсет, державний секретар Марко Рубіо та представниця США в ООН Еліз Стефанік.