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Макрон: Європа не повинна купувати лише американську зброю

На думку Еммануеля Макрона, не слід субсидувати промисловість, багатство та робочі місця на інших континентах.

Макрон: Європа не повинна купувати лише американську зброю
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що мільярди євро з військових бюджетів Європи не повинні використовуватися лише для купівлі американської зброї.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми не можемо разом збирати податки, витрачати більше на нашу оборону, щоб субсидувати промисловість, багатство та робочі місця на інших континентах. Коли ми говоримо “давайте витрачати більше на наші армії”, у багатьох країнах це занадто часто означає “купуйте більше американської техніки”, - зазначив Макрон.

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Президент Франції наголосив, що європейці повинні спростити європейську оборонну промисловість. Макрон нагадав, що в Європі є 47 різних промислових платформ для військово-морської промисловості, тоді як у США лише шість.

  • Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що Париж та Європа повинні будуть протистояти Дональду Трампу та його політиці, інакше зіткнуться з “розгромом”.
  • На початку січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію захищати свої країни-члени з “найбільшою твердістю” від втручання власника соцплатформи X Ілона Маска у європейські публічні дебати.
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