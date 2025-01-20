Прем’єр Франції заявив, що Європа повинна протистояти Трампу

Франсуа Байру каже: “І якщо ми нічого не зробимо, наша доля дуже проста ‒ над нами будуть домінувати. Нас розчавлять".

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що Париж та Європа повинні будуть протистояти обраному президенту США Дональду Трампу та його політиці, інакше зіткнуться з “розгромом”.

Про це пише Reuters.

“Сполучені Штати вирішили розпочати надзвичайно домінуючу форму політики, через долар, через свою промислову політику, через той факт, що вони можуть захопити світові інвестиції та світові дослідження”, — сказав Байру журналістам.

Він додав: “І якщо ми нічого не зробимо, наша доля дуже проста ‒ над нами будуть домінувати. Нас розчавлять. Ми будемо маргіналізовані”.

За словами Байру, реакція на події залежить виключно від французького народу та Європи, тому що “без Європи ми нічого не можемо зробити”.