Прем’єр Франції заявив, що Європа повинна протистояти Трампу

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що Париж та Європа повинні будуть протистояти обраному президенту США Дональду Трампу та його політиці, інакше зіткнуться з “розгромом”.
Про це пише Reuters.
“Сполучені Штати вирішили розпочати надзвичайно домінуючу форму політики, через долар, через свою промислову політику, через той факт, що вони можуть захопити світові інвестиції та світові дослідження”, — сказав Байру журналістам.
Він додав: “І якщо ми нічого не зробимо, наша доля дуже проста ‒ над нами будуть домінувати. Нас розчавлять. Ми будемо маргіналізовані”.
За словами Байру, реакція на події залежить виключно від французького народу та Європи, тому що “без Європи ми нічого не можемо зробити”.
- На початку січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію захищати свої країни-члени з “найбільшою твердістю” від втручання власника соцплатформи X Ілона Маска у європейські публічні дебати.