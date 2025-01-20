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Прем’єр Франції заявив, що Європа повинна протистояти Трампу

Франсуа Байру каже: “І якщо ми нічого не зробимо, наша доля дуже проста ‒ над нами будуть домінувати. Нас розчавлять".

Прем’єр Франції заявив, що Європа повинна протистояти Трампу
Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру і Дональд Трамп
Фото: Abaca/Alexis Jumeau; Aaron Chown/PA Wire

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що Париж та Європа повинні будуть протистояти обраному президенту США Дональду Трампу та його політиці, інакше зіткнуться з “розгромом”.

Про це пише Reuters.

“Сполучені Штати вирішили розпочати надзвичайно домінуючу форму політики, через долар, через свою промислову політику, через той факт, що вони можуть захопити світові інвестиції та світові дослідження”, — сказав Байру журналістам.

Він додав: “І якщо ми нічого не зробимо, наша доля дуже проста ‒ над нами будуть домінувати. Нас розчавлять. Ми будемо маргіналізовані”.

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За словами Байру, реакція на події залежить виключно від французького народу та Європи, тому що “без Європи ми нічого не можемо зробити”.

  • На початку січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію захищати свої країни-члени з “найбільшою твердістю” від втручання власника соцплатформи X Ілона Маска у європейські публічні дебати. 
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