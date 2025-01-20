Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості

Сьогодні, у понеділок 20 січня, Дональд Трамп складе присягу як 47-й президент Сполучених Штатів . Офіційна церемонія розпочнеться о 08:00 за Вашингтоном (15:00 за Києвом) зі служби в церкві Святого Іоанна. Потім Трамп з дружиною вирушать до Білого дому на чаювання з подружжям Байденів і вже звідти — на церемонію складання присяги.

Фото: EPA/UPG Будівля Капітолію Сполучених Штатів видніється за монументом Вашингтона , 3 січня 2024 р.

Де відбудеться церемонія присяги?

Традиційно церемонію присяги президента і віцепрезидента в останні пів століття проводили у західному крилі Капітолія, однак цього разу, вперше з 1985 року, її перенесуть у ротонду Капітолія — через сильні морози та вітри.

Негода під час інавгурації навіть стала причиною смерті дев’ятого президента США Вільяма Генрі Гаррісона, який застудився під час церемонії інавгурації у 1841 році і через місяць помер.

«Я не хочу бачити людей постраждалими чи пораненими будь-яким чином. Це небезпечні умови для десятків тисяч співробітників правоохоронних органів, служб швидкого реагування, поліцейських і навіть коней, а також сотень тисяч прихильників, які будуть на вулиці протягом багатьох годин 20 січня», – написав Дональд Трамп.

Фото: EPA/UPG

Тож сотні тисяч людей, які отримали запрошення на церемонію, не зможуть побачити її наживо. Виняток — лише колишні президенти США та їхні дружини, члени Конгресу, а також гості, що мають квитки на так звану «президентську платформу» — всього приблизно 700 осіб.

«Переважна більшість гостей, які мають квитки, не зможуть відвідати церемонії особисто», — йдеться у повідомленні об’єднаного комітету Конгресу з інавгураційних церемоній, надісланому власникам квитків пізніше в п’ятницю. Комітет також закликав потенційних глядачів дивитися у «критих місцях». Один з варіантів — вашингтонський спорткомплекс Capitol One Arena. Втім, арена вміщує приблизно 20 тисяч осіб, а квитків на інавгурацію роздали понад 200 тисяч.

Офіційна трансляція церемонії:

Хто отримує запрошення на інавгурацію?

Запрошених на інавгурацію можна умовно розділити на три категорії:

політична еліта США: колишні президенти, віцепрезиденти та їхні дружини, члени Конгресу, судді Верховного суду, перші особи адміністрації;

гості членів Конгресу: кожен член Палати представників та сенатор США отримує певну кількість квитків на церемонію інавгурації, які роздає своїм виборцям. Кількість доступних квитків складає 220 тисяч.

Відомо, що церемонію присяги відвідає подружжя Бушів, Байденів, Клінтонів. Барак Обама прибуде один: його дружина Мішель церемонію проігнорує. Як і ряд конгресменів від Демократичної партії.

Ділову еліту представлятимуть Ілон Маск (Tesla і SpaceX), Джефф Безос (Amazon), Марк Цукерберг (Meta), Тім Кук (Apple), Сундар Пічаї (Google), Шоу Чу (TikTok), Сем Альтман (OpenAI), Дара Хосровшахі (Uber).

Фото: davewilsonphotography.com Центральна ротонда вашингтонського Капітолію розташована під масивним куполом Капітолію.

Іноземні гості: президент Аргентини Хав'єр Мілей, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Еквадору Даніель Нобоа, заступник голови КНР Хань Чжен, міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар і міністр закордонних справ Японії Такеші Івайя.

Інавгурацію також відвідають ряд європейських правих: лідер британської партії Reform UK Найджел Фарадж, лідер французької правої партії «Реконкіста» Ерік Земмур (Франція), експрем’єр Польщі Матеуш Моравецький (Польща), один з лідерів партії «Альтернатива для Німеччини» Тіно Хрупалла, очільник іспанської партії Vox Сантьяго.

Графік заходів

08:00 (15:00 за Києвом) — Ранкове богослужіння в церкві святого Іоанна, так званому «президентському соборі».

09:30 (16:30 за Києвом) — Чаювання у Білому домі 46-м президентів Джо Байдена та Дональда Трампа з дружинами

10:30 (17:30 за Києвом) — Приїзд до Капітолія.

12:00 (19:00 за Києвом) — Складання присяги президентом і віцепрезидентом. Після присяги — Інавгураційна промова Трампа та прощання з Джо Байденом та Камалою Гарріс.

Фото: EPA/UPG Репетиція інавгурації президента 2025 року в Капітолії США у Вашингтоні, 12 січня 2025 року.

Дональд Трамп також пообіцяв, що після церемонії присяги приєднається до своїх прихильників.

Далі — Інавгураційний обід у скульптурній залі Капітолія.

15:00 (22:00 за Києвом) — Військовий парад

Після нього — церемонія підписання перших президентських указів в Овальному кабінеті.

Вечір — Інавгураційні бали, які відвідає Дональд Трамп та його дружина.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією Трамп і їхнім сином Берроном Трампом під час виступу у Вест-Палм-Біч, Флорида, США, 6 листопада 2024 рік

Що відбувається під час церемонії складання присяги?

Спочатку обраний віцепрезидент Джей Ді Венс складе свою присягу, поклавши руку на Біблію, яка належала його прабабусі по материнській лінії. Церемонію проведе асоційований суддя Верховного Суду Бретт Кавано.

Потім голова Верховного суду США Джон Робертс проведе церемонію присяги Дональда Трампа. 47-й президент покладе свою руку на ті самі дві Біблії, які використовував під час своєї першої інавгурації: одну подарувала йому його мати в 1955 році, а іншу використовував Авраам Лінкольн у 1861 році.

Трамп офіційно стане президентом, коли складе присягу, приблизно о 12:00 за Вашингтоном.

Текст присяги президента: «Я урочисто присягаю, що сумлінно виконуватиму обов’язки Президента Сполучених Штатів і буду, наскільки це можливо, зберігати та захищати Конституцію Сполучених Штатів».

Потім Трамп виступить з інавгураційною промовою, виклавши своє бачення на наступні чотири роки.

Фото: EPA/UPG

Бізнес на інавгурації

Виборчий комітет Трампа-Венса пропонує прихильникам 47-го президента придбати мерч, присвячений інавгурації.

Зокрема, інавгураційний капелюх MAGA можна придбати за 40 доларів, келихи для віскі з інавгураційною печаткою Трампа — 60 доларів, чашка для кави — 30 доларів, світшот — 55 доларів, футболки — по 35 доларів.