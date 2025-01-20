Представник Сі зустрівся з Венсом і заявив про готовність Китаю до співпраці зі США

Хань Чжен ‒ заступник китайського лідера Сі Цзіньпіна і його спецпредставник на інавгурації Дональда Трампа на посаді президента США ‒ зустрівся у Вашингтоні з майбутнім віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом та мільярдером Ілоном Маском.
Про це повідомили у МЗС КНР, пише Укрінформ.
На зустрічі з Венсом Хань передав вітання Сі обраному президенту Трампу.
“Китай готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами на основі домовленостей між лідерами двох країн та їх стратегічних вказівок, а також сприяти стабільному, здоровому і сталому розвитку китайсько-американських відносин”, ‒ сказав Хань.
Спецпредставник додав, що Китай і Сполучені Штати є великими країнами, і “доки обидві дотримуються принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, вони зможуть приносити користь своїм народам і робити внесок у світовий мир та розвиток”.
“Попри те, що між Китаєм і Сполученими Штатами існують розбіжності, обидві країни мають величезні спільні інтереси та можливості для зміцнення діалогу й обмінів”, ‒ підкреслив Хань.
Він також зустрівся з представниками бізнес-спільноти США та одним із найближчих соратників обраного американського лідера ‒ власником компанії “Тесла” та соцплатформи X Ілоном Маском.
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