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Представник Сі зустрівся з Венсом і заявив про готовність Китаю до співпраці зі США

"КНР і США є великими країнами, і доки обидві дотримуються принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, вони зможуть... робити внесок у світовий мир та розвиток”, заявив Хань Чжен.

Представник Сі зустрівся з Венсом і заявив про готовність Китаю до співпраці зі США
Хань Чжен ‒ заступник китайського лідера Сі Цзіньпіна
Фото: EPA/UPG

Хань Чжен ‒ заступник китайського лідера Сі Цзіньпіна і його спецпредставник на інавгурації Дональда Трампа на посаді президента США ‒ зустрівся у Вашингтоні з майбутнім віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом та мільярдером Ілоном Маском.

Про це повідомили у МЗС КНР, пише Укрінформ.

На зустрічі з Венсом Хань передав вітання Сі обраному президенту Трампу.

“Китай готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами на основі домовленостей між лідерами двох країн та їх стратегічних вказівок, а також сприяти стабільному, здоровому і сталому розвитку китайсько-американських відносин”, ‒ сказав Хань.

Спецпредставник додав, що Китай і Сполучені Штати є великими країнами, і “доки обидві дотримуються принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, вони зможуть приносити користь своїм народам і робити внесок у світовий мир та розвиток”.

“Попри те, що між Китаєм і Сполученими Штатами існують розбіжності, обидві країни мають величезні спільні інтереси та можливості для зміцнення діалогу й обмінів”, ‒ підкреслив Хань.

Він також зустрівся з представниками бізнес-спільноти США та одним із найближчих соратників обраного американського лідера ‒ власником компанії “Тесла” та соцплатформи X Ілоном Маском.

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