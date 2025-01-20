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CNN: Після інавгурації Трамп хоче поговорити із Путіним

Темою розмови імовірно стане війна в Україні та особиста зустріч. 

CNN: Після інавгурації Трамп хоче поговорити із Путіним
Російські матрьошки із зображенням Дональда Трампа і Путіна
Фото: EPA/UPG

Обраний президент Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із лідером Росії Володимиром Путіним у найближчі дні після інавгурації.

Як пише CNN із посиланням на обізнані у цьому питанні джерела, темою розмови буде обговорення особистої зустрічі у найближчі місяці, щоб "спробувати покласти край війні в Україні".

Оскільки раніше Трамп пообіцяв припинити війну в Україні, він і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом урегулювання цього питання, у тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним.

Зазначається, що представники команди національної безпеки Трампа почали працювати над телефонною розмовою з Путіним кілька тижнів тому. Незрозуміло, чи  остаточно визначена дата розмови.

І як тільки Трамп вступить на посаду, представники США та Росії зможуть "серйозно почати" роботу над організацією особистої зустрічі. 

  • Раніше Трамп вже заявляв, що Путін хоче зустрітися із ним і підготовка до зустрічі уже іде. Втім, жодної конкретики політик не озвучив. 
  • Тим часом Швейцарія готова організувати зустріч Трампа і Путіна, якщо ті попросять.
  • Водночас, президент України Володимир Зеленський вважає, що Трамп і США загалом є сильнішими за Путіна, і можуть змусити його зупинити війну в Україні. 
  • 20 січня Дональд Трамп офіційно вступить на посаду, в зв'язку з чим обговорюють можливі нові домовленості щодо припинення війни в Україні. Поки що конкретних дат переговорів українського і американського президентів, а також офіційного бачення того, яким буде мир, немає. 
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