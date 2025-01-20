CNN: Після інавгурації Трамп хоче поговорити із Путіним

Обраний президент Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із лідером Росії Володимиром Путіним у найближчі дні після інавгурації.

Як пише CNN із посиланням на обізнані у цьому питанні джерела, темою розмови буде обговорення особистої зустрічі у найближчі місяці, щоб "спробувати покласти край війні в Україні".

Оскільки раніше Трамп пообіцяв припинити війну в Україні, він і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом урегулювання цього питання, у тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним.

Зазначається, що представники команди національної безпеки Трампа почали працювати над телефонною розмовою з Путіним кілька тижнів тому. Незрозуміло, чи остаточно визначена дата розмови.

І як тільки Трамп вступить на посаду, представники США та Росії зможуть "серйозно почати" роботу над організацією особистої зустрічі.