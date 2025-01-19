У США TikTok припинив роботу за кілька годин до початку дії заборони

Менш ніж за дві години до початку дії заборони, соціальна мережа TikTok припинила роботу в США. Соціальна мережа припинила роботу в суботу ввечері за місцевим часом (у ніч на неділю за Києвом).
Про це повідомляє CNN.
Як повідомляє ЗМІ, з вечора 18 січня користувачів соцмережі зустрічало повідомлення такого змісту: "Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що зараз ви не можете користуватися TikTok".
Напередодні, у п'ятницю, 17 січня, Верховний суд США підтримав заборону, яка була ухвалена за підтримки обох партій у Конгресі.
Закон забороняє американським компаніям розміщувати або обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається покупцеві зі Сполучених Штатів або одному з їхніх союзників.
Водночас, у TikTok припустили, що соцмережа вже незабаром може повернутися.
"Нам пощастило, що президент Трамп зазначив, що він буде працювати з нами над рішенням відновити TikTok, як тільки вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами", — йдеться у повідомленні для користувачів.
- 17 січня судді Верховного суду США одноголосно підтримали закон про відчуження або заборону TikTok, який зобов’язує китайську материнську компанію TikTok ByteDance продати платформу до 19 січня — за день до повернення Трампа на посаду президента США. У разі, якщо цього не станеться, сервіс має бути забороненим на території США.