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У США TikTok припинив роботу за кілька годин до початку дії заборони

Водночас, у компанії припустили, що невдовзі соцмережа повернеться. 

У США TikTok припинив роботу за кілька годин до початку дії заборони
Фото: EPA/UPG

Менш ніж за дві години до початку дії заборони, соціальна мережа TikTok припинила роботу в США. Соціальна мережа припинила роботу в суботу ввечері за місцевим часом (у ніч на неділю за Києвом).

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляє ЗМІ, з вечора 18 січня користувачів соцмережі зустрічало повідомлення такого змісту: "Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що зараз ви не можете користуватися TikTok". 

Напередодні, у п'ятницю, 17 січня, Верховний суд США підтримав заборону, яка була ухвалена за підтримки обох партій у Конгресі.

Закон забороняє американським компаніям розміщувати або обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається покупцеві зі Сполучених Штатів або одному з їхніх союзників.

Водночас, у TikTok припустили, що соцмережа вже незабаром може повернутися. 

"Нам пощастило, що президент Трамп зазначив, що він буде працювати з нами над рішенням відновити TikTok, як тільки вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами", — йдеться у повідомленні для користувачів.

  • 17 січня судді Верховного суду США одноголосно підтримали закон про відчуження або заборону TikTok, який зобов’язує китайську материнську компанію TikTok ByteDance продати платформу до 19 січня — за день до повернення Трампа на посаду президента США. У разі, якщо цього не станеться, сервіс має бути забороненим на території США. 
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