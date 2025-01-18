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WSJ: Трамп у вівторок розпочне широкомасштабні депортації. Почнуть з Чикаго

Чикаго обрали як через велику кількість мігрантів, так і через ворожнечу команди Трампа з мером міста – демократом Брендоном Джонсоном.

WSJ: Трамп у вівторок розпочне широкомасштабні депортації. Почнуть з Чикаго
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Нова адміністрація Трампа планує широкомасштабний міграційний рейд у Чикаго наступного тижня, за словами чотирьох осіб, знайомих із цим планом, що стане першим кроком у обіцяній Трампом кампанії масової депортації, пише The Wall Street Journal. 

Очікується, що рейд розпочнеться у вівторок вранці, через день після інавгурації Трампа, і триватиме весь тиждень. Імміграційна та митна служба США відправить від 100 до 200 офіцерів для проведення операції.

Трамп, коли балотувався на пост президента, дав обіцянку: здійснити найбільшу масову депортацію в історії США.

Команда Трампа має намір боротися з нелегальними мігрантами з кримінальним минулим. 

Чикаго обрали як через велику кількість мігрантів, так і через ворожнечу команди Трампа з мером міста – демократом Брендоном Джонсоном.

Інші великі центри концентрації мігрантів, такі як Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер і Маямі, також знаходяться в полі зору нової адміністрації.

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