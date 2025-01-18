У Сербії відбувся багатотисячний мітинг проти державного мовника "RTS"

У Белграді десятки тисяч протестувальників провели мітинг біля штаб-квартири державної телерадіокомпанії "RTS". Демонстранти протестували проти проурядової упередженості мовника.

Про це повідомляє Associated Press.

За останні роки це була одна із наймасштабніших демонстрацій, спрямована проти проурядової упередженості сербської телерадіокомпанії RTS.

Протестувальники висловили обурення тим, що державний мовник транслює заяви президента Сербії Александара Вучича, який стверджує, що студенти отримували кошти від іноземних спецслужб і мали силою повалити його та уряд.

Також демонстранти вшанували хвилиною мовчання жертв обвалу даху на залізничному вокзалі у місті Нові-Сад. Вони також скандували вимоги щодо проведення загального страйку по всій країні.

В AP додають, що багатотисячний мітинг відбувся через день після того, як один зі студентів зазнав серйозних поранень, коли машина в’їхала у натовп протестувальників.