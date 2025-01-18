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У Сербії відбувся багатотисячний мітинг проти державного мовника "RTS"

Демонстранти вимагали проведення загального страйку по всій країні.

У Сербії відбувся багатотисячний мітинг проти державного мовника "RTS"
Протести у Сербії
Фото: EPA/UPG

У Белграді десятки тисяч протестувальників провели мітинг біля штаб-квартири державної телерадіокомпанії "RTS". Демонстранти протестували проти проурядової упередженості мовника.

Про це повідомляє Associated Press.

За останні роки це була одна із наймасштабніших демонстрацій, спрямована проти проурядової упередженості сербської телерадіокомпанії RTS.

Протестувальники висловили обурення тим, що державний мовник транслює заяви президента Сербії Александара Вучича, який стверджує, що студенти отримували кошти від іноземних спецслужб і мали силою повалити його та уряд. 

Також демонстранти вшанували хвилиною мовчання жертв обвалу даху на залізничному вокзалі у місті Нові-Сад. Вони також скандували вимоги щодо проведення загального страйку по всій країні.

В AP додають, що багатотисячний мітинг відбувся через день після того, як один зі студентів зазнав серйозних поранень, коли машина в’їхала у натовп протестувальників.

  • Прокуратура Сербії висунула обвинувачення 13 особам в обвалі даху залізничного вокзалу 1 листопада у сербському місті Нові-Сад, унаслідок чого загинуло 15 осіб.
  • Також у Сербії відбулися акції протесту перед будівлями уряду і адміністрації президента. Мітингувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича та мера Нового Саду Мілана Джурича, а також оприлюднення всіх секретних контрактів щодо реконструкції залізничного вокзалу в Нові-Саді.
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