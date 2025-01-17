Молдова задіє Механізм цивільного захисту ЄС для отримання міжнародної допомоги

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення задіяти Механізм цивільного захисту ЄС для отримання міжнародної допомоги у зв'язку з енергетичною кризою.
Про це повідомляє Newsmaker.
Зокрема, Молдова запросить у міжнародних партнерів газотурбінну електростанцію потужністю 125 МВт та 100 генераторів для соціальних, медичних та освітніх установ.
Також підприємства харчової промисловості та переробного сектора отримають компенсації до 50% збільшення тарифів на електроенергію.
Крім того, влада виділяє фінансування на придбання обладнання та бензину для постраждалих територій.
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Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026, проте 30 грудня "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу.
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Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров’ю у закупівлі газу.
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Уже 1 січня у невизнаному Придністров'ї взялися відключати від газу котельні, приватні та багатоквартирні будинки.
- Тим часом Болгарія заявила, що готова надати допомогу Молдові після того, як Росія оголосила про зупинку постачання газу в країну з 1 січня.