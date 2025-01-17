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Молдова задіє Механізм цивільного захисту ЄС для отримання міжнародної допомоги

У міжнародних партнерів запросять газотурбінну електростанцію та 100 генераторів.

Молдова задіє Механізм цивільного захисту ЄС для отримання міжнародної допомоги
Ілюстративне фото
Фото: 24tv.ua

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення задіяти Механізм цивільного захисту ЄС для отримання міжнародної допомоги у зв'язку з енергетичною кризою.

Про це повідомляє Newsmaker.

Зокрема, Молдова запросить у міжнародних партнерів газотурбінну електростанцію потужністю 125 МВт та 100 генераторів для соціальних, медичних та освітніх установ.

Також підприємства харчової промисловості та переробного сектора отримають компенсації до 50% збільшення тарифів на електроенергію.

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Крім того, влада виділяє фінансування на придбання обладнання та бензину для постраждалих територій. 

  • Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026, проте 30 грудня "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу.

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