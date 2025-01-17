Молдова задіє Механізм цивільного захисту ЄС для отримання міжнародної допомоги

У міжнародних партнерів запросять газотурбінну електростанцію та 100 генераторів.

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення задіяти Механізм цивільного захисту ЄС для отримання міжнародної допомоги у зв'язку з енергетичною кризою.

Про це повідомляє Newsmaker.

Зокрема, Молдова запросить у міжнародних партнерів газотурбінну електростанцію потужністю 125 МВт та 100 генераторів для соціальних, медичних та освітніх установ.

Також підприємства харчової промисловості та переробного сектора отримають компенсації до 50% збільшення тарифів на електроенергію.

Крім того, влада виділяє фінансування на придбання обладнання та бензину для постраждалих територій.

Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026, проте 30 грудня "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу.

Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров’ю у закупівлі газу.