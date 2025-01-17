Литва планує збільшити витрати на оборону від 5% до 6% свого ВВП

Країна збільшує свій оборонний бюджет, щоб до 2030 року створити армійську дивізію.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив 17 січня, що країна планує витрачати на оборону від 5% до 6% свого ВВП у період 2026-2030 років, передає ERR.

«Ми домовилися, що в період 2026-2030 років на оборону щороку виділятиметься від 5 до 6% ВВП», - сказав Науседа після засідання Державної ради оборони.

Литва збільшує свій оборонний бюджет, щоб до 2030 року створити в країні армійську дивізію.

Президент Литви також зазначив, що «ймовірність російської військової агресії все ще є реальною, але вона не є неминучою».