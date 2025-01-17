Суд у Гельсінкі видав заборонний припис переслідувачу експрем’єрки Фінляндії

Окружний суд Гельсінкі обрав 30-річному чоловіку під запобіжний захід терміном на один рік за переслідування колишньої прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін.

Про це пише Politico з посиланням на фінські ЗМІ.

У суді повідомили, що чоловік намагався проникнути у квартиру Марін. Підсудний заперечив усі обвинувачення.

Запобіжний захід діє до січня 2026 року. Згідно з ним, чоловікові забороняється контактувати з Марін, йому не можна перебувати у низці місць.

У Фінляндії заборонні приписи зазвичай видаються для захисту осіб від переслідувань, погроз або небажаних контактів. Їх можна запросити, аби запобігти від наближення або спілкування суб’єкта зі заявником.

Як повідомляє фінський таблоїд Iltalehti, поліція підозрює, що чоловік переслідував Марін з початку грудня минулого року до різдвяних свят. Чоловіка раніше звинувачували в переслідуванні в іншій справі.