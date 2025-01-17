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Суд у Гельсінкі видав заборонний припис переслідувачу експрем’єрки Фінляндії

Чоловік намагався проникнути у квартиру Санни Марін. Підсудний заперечив усі обвинувачення.

Суд у Гельсінкі видав заборонний припис переслідувачу експрем’єрки Фінляндії
Колишня прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін
Фото: Пресслужба ОПУ

Окружний суд Гельсінкі обрав 30-річному чоловіку під запобіжний захід терміном на один рік за переслідування колишньої прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін.

Про це пише Politico з посиланням на фінські ЗМІ.

У суді повідомили, що чоловік намагався проникнути у квартиру Марін. Підсудний заперечив усі обвинувачення.

Запобіжний захід діє до січня 2026 року. Згідно з ним, чоловікові забороняється контактувати з Марін, йому не можна перебувати у низці місць.

У Фінляндії заборонні приписи зазвичай видаються для захисту осіб від переслідувань, погроз або небажаних контактів. Їх можна запросити, аби запобігти від наближення або спілкування суб’єкта зі заявником.

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Як повідомляє фінський таблоїд Iltalehti, поліція підозрює, що чоловік переслідував Марін з початку грудня минулого року до різдвяних свят. Чоловіка раніше звинувачували в переслідуванні в іншій справі.

  • Марін була лідеркою Фінляндії з 2019 по 2023 роки, ставши наймолодшою жінкою-прем’єр-міністеркою у світі. Після поразки на виборах у квітні 2023 року вона пішла з посади голови своєї Соціал-демократичної партії, а згодом приєдналася до Інституту Тоні Блера як стратегічний радник.
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