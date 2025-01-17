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В очікуванні Трампа

Два дні поспіль ми спостерігаємо за заявами ключових посадових осіб його майбутньої адміністрації перед сенаторами. Попри попередній наголос на нецікавості до України з боку багатьох, закінчення нашої війни займає якщо не центральне, то точно важливе місце в переліку питань від сенаторів.

Особливо змістовна поки відповідь майбутнього держсекретаря Марко Рубіо. Її розтягли по нашому інфополю цитати, проте вона цілісна та демонструє чітке розуміння цілі Трампа щодо України.

Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG
Дональд Трамп

Та якщо вам раптом здалось, що це добра новина – це не так. Тому що ціль – не повалення росії або забезпечення нашої перемоги. Ціль – закінчити війну. Метод – поступки та компроміси з обох боків. Однозначно та просто. Все інше – відтінки.

Проте, тут варто згадати, які було озвучено «поступки та компроміси». Для нас – відмова від території та НАТО. А задля більшої договороздатності – зупинка поставок зброї. Для росії – скасування частини санкцій та відновлення поставок зброї нам, якщо цього буде недостатньо. 

В цьому моменті, якщо ви бачите певний перекос між підходом до нас (союзників) та росії (загрози), то він є. Чому? Тому що повертаємось до цілей Трампа: не перемога над росією, а просто зупинка війни. 

Я вже відчуваю певний скепсис на фоні прогрітого інформаційного поля, нашого інформаційного поля, повного позитивних сигналів з табору республіканців. Навіть дещо погоджусь із непередбачуваністю кінцевої пропозиції та результату перемовин з огляду на непередбачувану постать Трампа та зрозумілу путіна. Проте для реальності оцінки треба додати пару деталей. 

Трампу потрібна велика перемога в короткий термін після інавгурації. Такою перемогою мав стати Ізраїль, але не склалось. Припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС залишиться в історії Байдена. Як і падіння Асада. Тому цілком можлива та очікувана Трампом швидка та відносно легка перемога на Близькому сході стала недоступною опцією. Де ще можна спробувати знайти іншу? Правильно. В Україні. Бо війн такого масштабу на щастя в світі більше немає. 

Тому якщо до припинення вогню в Ізраїлі в нас ще було поле для маневру, то тепер ми ризикуємо стикнутись із шаленим тиском. Мир понад усе і в цій схемі “нас” немає. Тепер ми ризикуємо отримати “мир” у себе, але не мир для нас. Якби парадоксально це не звучало. І всі промови та виступи адміністрації Трампа вже кричать про це. Однозначно озвучуючи ціль. Просту, зрозумілу, досяжну. Попри все, навіть попри нас.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
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