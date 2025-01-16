​Команда Трампа розглядає санкції як важіль впливу на Росію для досягнення миру, - Bloomberg

Плани перебувають на ранніх стадіях і будуть залежати від новообраного президента.

Радники новообраного президента США Дональда Трампа розробляють стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, розглядаються два основні підходи. Один із них передбачає деякі заходи на користь підсанкційних російських виробників нафти, які могли би допомогти укласти мирну угоду.

Другий варіант, за даними джерел, грунтуватиметься на запровадженні нових санкцій, посилюючи тиск на Росію для збільшення важелів впливу.

Зазначається, що плани перебувають на ранніх стадіях і будуть залежати від новообраного президента. За даними видання, участь у цих обговореннях беруть деякі кандидати на посади у кабінеті Трампа, колишні чиновники з питань санкцій в його першій адміністрації, а також - представники консервативних аналітичних центрів.

Як повідомлялося, 10 січня Мінфін США оголосив про нові санкції, спрямовані проти видобутку й експорту російської нафти.