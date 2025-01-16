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Зеленський про сьогоднішній удар по Києву: "Ми передамо привіт їм також"

Ворог провів повітряний напад під час візиту голови уряду Великої Британії. 

Зеленський про сьогоднішній удар по Києву: "Ми передамо привіт їм також"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Сьогоднішній удар дроном по Києву під час візиту британського прем'єр-міністра Кіра Стармера є нагадуванням про те, що українці бачать кожен день. Про це голова уряду Великої Британії сказав на брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Це щоденна загроза, з якою стикається Україна, наголосив він. Тож цей удар є нагадуванням. 

Український президент, коментуючи удар, анонсував відповідь на нього.

"Ми передамо привіт їм також", – сказав Зеленський.

Сьогодні вдень Росія атакувала Київ дронами. Протиповітряна оборона працювала в багатьох районах, зокрема в центрі. Уламки впали в п'яти районах, у Солом'янському і Дніпровському були пошкодження.

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