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Верховний Суд підтвердив, що УПЦ (МП) не має права користуватись Єлецьким монастирем у Чернігові

До цього справу розглядали суди різних інстанцій, провадження тривало майже два роки. 

Верховний Суд підтвердив, що УПЦ (МП) не має права користуватись Єлецьким монастирем у Чернігові
Єлецький монастир у Чернігові
Фото: Мінкультури України

16 січня Верховний Суд України у складі Касаційного господарського суду відмовив у задоволенні позову, який подавала Чернігівська єпархія УПЦ (МП) щодо права користування Єлецьким монастирем.  

Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

За інформацією Мінкульту, справу розглядали суди різних інстанцій, провадження тривало майже два роки. 

«Фінальне рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» підтвердило позицію МКСК щодо необхідності дотримання вимог чинного законодавства України», - зазначили у відомстві.

  • Єлецький монастир перебував в оренді УПЦ (МП) з 1992 року.
  • Торік у листопаді Верховний Суд підтвердив, що УПЦ не має права користуватись Спасо-Преображенським собором у Чернігові.
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