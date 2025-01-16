Верховний Суд підтвердив, що УПЦ (МП) не має права користуватись Єлецьким монастирем у Чернігові

До цього справу розглядали суди різних інстанцій, провадження тривало майже два роки.

Єлецький монастир у Чернігові

16 січня Верховний Суд України у складі Касаційного господарського суду відмовив у задоволенні позову, який подавала Чернігівська єпархія УПЦ (МП) щодо права користування Єлецьким монастирем.

Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

За інформацією Мінкульту, справу розглядали суди різних інстанцій, провадження тривало майже два роки.

«Фінальне рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» підтвердило позицію МКСК щодо необхідності дотримання вимог чинного законодавства України», - зазначили у відомстві.