Верховний Суд підтвердив, що УПЦ (МП) не має права користуватись Єлецьким монастирем у Чернігові

16 січня Верховний Суд України у складі Касаційного господарського суду відмовив у задоволенні позову, який подавала Чернігівська єпархія УПЦ (МП) щодо права користування Єлецьким монастирем.
Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.
За інформацією Мінкульту, справу розглядали суди різних інстанцій, провадження тривало майже два роки.
«Фінальне рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» підтвердило позицію МКСК щодо необхідності дотримання вимог чинного законодавства України», - зазначили у відомстві.
- Єлецький монастир перебував в оренді УПЦ (МП) з 1992 року.
- Торік у листопаді Верховний Суд підтвердив, що УПЦ не має права користуватись Спасо-Преображенським собором у Чернігові.