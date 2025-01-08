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Поліція закрила справу про спалення клобуків на могилі митрополита Володимира. О. Драбинко оскаржив рішення та звернувся до ОП

Поліція порушила справу рік тому.

Поліція закрила справу про спалення клобуків на могилі митрополита Володимира. О. Драбинко оскаржив рішення та звернувся до ОП
Клобуки на могилі митрополита Володимира
Фото: соцмережі

Слідчий відділ Печерського райуправління поліції міста Києва закрив кримінальне провадження у справі про спалення клобуків (головні убори, які носять священники митрополичого сану) на могилі Блаженнішого Володимира у Києво-Печерській Лаврі. Як зазначає видання “Україна молода”, рішення слідча ухвалила ще у листопаді 2024 року через “відсутність у діянні складу кримінального злочину”. 

Нагадаємо, резонансна подія сталася 7 січня 2023 року - тоді ж у соцмережах з’явилося відео, як садівник обителі УПЦ МП архідиякон Філарет та ще двоє чоловіків, голоси яких зафіксувала відеокамера, обливають головні убори займистою речовиною та підпалюють. Це дійство назвали актом шаманізму, містицизму. А богослов, доктор філософських наук, архімандрит Кирило Говорун у фейсбуці припускав, що це може бути локалізацією культу вуду, коли через артефакти, що належать або символізують конкретних людей, цим людям хочуть у магічний спосіб заподіяти зло, маючи на увазі, ймовірно, митрополитів Симеона та Олександра, які перейшли з УПЦ до ПЦУ. 10 січня 2023 року поліція порушила кримінальне провадження. 

Як пише УМ, слідча Печерського райуправління поліції свій висновок про закриття справи пояснила тим, що архідиякон Філарет (садівник) вирішив у різдвяний вечір прибратися на могилі спочилого предстоятеля УПЦ, обливаючи займистою рідиною два митрополичі клобуки, і жодних інших думок не мав.

Як вдалося дізнатися LB.ua, представник заявника (ГО «Фонд пам’яті блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира», який представляє митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко) оскаржив рішення слідчого відділу - і судове засідання у цій справі заплановане у Печерському суді на 27 січня.

Окрім того, митрополит Драбинко звернувся до Офісу президента та президента України Володимира Зеленського, оскільки вбачає у цій справі, а також у справі про своє викрадення та незаконне утримання протягом 160 діб (з метою тиску на Блаженнійшого Володимира, щоб усунути його з посади через фізичну неспроможність виконувати свої обов’язки), у якій фігурує екснардеп Вадим Новінський і яка розслідується вже 10 доків, політичний тиск, “що, ймовірно, веде до Офісу президента”.

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