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ОВА: у Покровську досі залишаються 7200 людей

Всіх дтей з міста евакуювали.

ОВА: у Покровську досі залишаються 7200 людей
Покровськ
Фото: Донецька ОВА

У Покровську досі залишаються 7200 людей. Водночас з міста вдалося евакуювати всіх дітей.

Про це начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами очільника Донеччини, всіх дітей з Покровська вже евакуювали. У місті залишаються досі 7200 людей.

У Покровську працюють крамнички, до 15 числа працюватиме відділення Укрпошти. Відновити електропостачання там зараз неможливо.

  • Раніше ЦПД повідомляло, що росіяни поширюють чергове ІПСО, що начебто українські військові вбивають жителів Покровського району. Ворог хоче використати мирне населення як "живий щит".
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