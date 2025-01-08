ОВА: у Покровську досі залишаються 7200 людей

У Покровську досі залишаються 7200 людей. Водночас з міста вдалося евакуювати всіх дітей.
Про це начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За словами очільника Донеччини, всіх дітей з Покровська вже евакуювали. У місті залишаються досі 7200 людей.
У Покровську працюють крамнички, до 15 числа працюватиме відділення Укрпошти. Відновити електропостачання там зараз неможливо.
- Раніше ЦПД повідомляло, що росіяни поширюють чергове ІПСО, що начебто українські військові вбивають жителів Покровського району. Ворог хоче використати мирне населення як "живий щит".