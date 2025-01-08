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Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранений

Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманьська та Шосткинська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранений
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Шосткинська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу та пошкоджено приватний будинок. 

Есманьська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух).

Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Великописарівська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи).

Нагадаємо, цієї ночі Сили ППО збили над Україною 41 із 64 запущених ворогом ударних дронів. Ще 22 ворожі безпілотники локаційно втрачені.

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