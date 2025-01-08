Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранений

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Шосткинська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу та пошкоджено приватний будинок.
Есманьська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух).
Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
Великописарівська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи).
Нагадаємо, цієї ночі Сили ППО збили над Україною 41 із 64 запущених ворогом ударних дронів. Ще 22 ворожі безпілотники локаційно втрачені.