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Сили ППО збили 41 із 64 запущених ворогом ударних дронів

Ще 22 ворожі безпілотники локаційно втрачені. 

Сили ППО збили 41 із 64 запущених ворогом ударних дронів
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

У ніч на 8 січня (із 19.30 7 січня) ворог атакував 64-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 41 дрон.

Як повідомили у Повітряних силах, росіяни запустили безпілотники із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії. 

Станом на 09.00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії, один – в Білорусь.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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