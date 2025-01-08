Король Данії змінив державний герб на тлі територіальних претензій Трампа
Король Данії змінив державний герб на тлі територіальних претензій Трампа
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
"51 штат": Трамп пропонує "об’єднати" США та Канаду після відставки Трюдо
"51 штат": Трамп пропонує "об’єднати" США та Канаду після відставки Трюдо
ГоловнаСуспільствоВійна

Від російських обстрілів постраждали 12 населених пунтів Запоріжжя

У області надійшли 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Від російських обстрілів постраждали 12 населених пунтів Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 426 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Війська Росії здійснили 2 авіаційні удари по П'ятихатках та Малій Токмачці.

250 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню прийшлися по Лобковому, Новоданилівці, Малинівці та Новодарівці.

166 артудари завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies