Від російських обстрілів постраждали 12 населених пунтів Запоріжжя

Упродовж доби окупанти завдали 426 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Війська Росії здійснили 2 авіаційні удари по П'ятихатках та Малій Токмачці.
250 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню прийшлися по Лобковому, Новоданилівці, Малинівці та Новодарівці.
166 артудари завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.
Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.