"51 штат": Трамп пропонує "об’єднати" США та Канаду після відставки Трюдо
"51 штат": Трамп пропонує "об’єднати" США та Канаду після відставки Трюдо
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
Король Данії змінив державний герб на тлі територіальних претензій Трампа
Король Данії змінив державний герб на тлі територіальних претензій Трампа
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Міністерство освіти підписало першу міжнародну угоду у 2025 році

Оксен Лісовий спілкувався з колегою засобами відеозв'язку.

Міністерство освіти підписало першу міжнародну угоду у 2025 році
Міністр освіти України Оксен Лісовий
Фото: Facebook

Міністр освіти України Оксен Лісовий на своїй сторінці у Facebook повідомив про підписання першої у 2025 році міжнародної угоди - Протоколу про співробітництво та обміни з Болгарією.

Судячи зі світлин, розміщених урядовцем, зустріч для оформлення співпраці з болгарським міністерством освіти відбулася за допомогою засобів відеозв'язку. 

Урядові відомства домовилися сприяти одне одному у питаннях академічної мобільності, підвищення кваліфікації та обміну вчителями, підтримки учнів з нацменшин для забезпечення їхнього права на вивчення рідної мови у закладах середньої освіти та співпраці закладів вищої освіти в межах програм Європейського Союзу.

Оксен Лісовий запросив свого болгарського колегу Галіна Цокова приїхати до Києва та подивитися, як функціонують українські освітні установи під час повномасштабної війни.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies