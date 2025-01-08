Міністерство освіти підписало першу міжнародну угоду у 2025 році

Міністр освіти України Оксен Лісовий на своїй сторінці у Facebook повідомив про підписання першої у 2025 році міжнародної угоди - Протоколу про співробітництво та обміни з Болгарією.

Судячи зі світлин, розміщених урядовцем, зустріч для оформлення співпраці з болгарським міністерством освіти відбулася за допомогою засобів відеозв'язку.

Урядові відомства домовилися сприяти одне одному у питаннях академічної мобільності, підвищення кваліфікації та обміну вчителями, підтримки учнів з нацменшин для забезпечення їхнього права на вивчення рідної мови у закладах середньої освіти та співпраці закладів вищої освіти в межах програм Європейського Союзу.

Оксен Лісовий запросив свого болгарського колегу Галіна Цокова приїхати до Києва та подивитися, як функціонують українські освітні установи під час повномасштабної війни.