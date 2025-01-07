Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Ветеран Юрій Гудименко оприлюднив неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

Найбільшу кількість голосів, понад 65 тис., набрав саме Юрій Гудименко.

Також попередньо до Громадської антикорупційної ради при Міністерства оборони потрапляють Тетяна Ніколаєнко, Анастасія Шуба, Микита Соловйов, Микита Штанков, Ореста Бріт, Олена Нишпорка, Олег Чернов, Максим Костецький, Віктор Біщук, Олена Трегуб, Катерина Даценко, Антон Микитюк, Віталій Масюк, Віктор Прудковських.

Гудименко наголосив, що результати має ще затвердити і викласти Міністерство оборони.

“Ви не просто круті. Ви найкращі. І ми бачимо, як вам болить те, що відбувається в Міністерстві. Ми не підведемо”, - написав Гудименко.

Діюча членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Богдана Ярова попередньо не була переобрана, їй не вистачило менше двох тисяч голосів.

Фото: Юрій Гудименко Неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони