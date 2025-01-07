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ДОТ закупив марковане барвниками дизельне пальне для потреб армії

Це дозволяє ідентифікувати та відстежити пальне, яке закупали винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу.

ДОТ закупив марковане барвниками дизельне пальне для потреб армії
вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA, фото ілюстративне
Фото: Міноборони

Закупівельна агенція Міноборони ”Державний оператор тилу” закупила дизельне пальне, яке марковане барвниками. Загалом за результатами торгів уклали контрактів на понад 2.7 млрд грн та розпочали постачання продукції.

Як інформують у Міноборони, маркування дизельного пального – це ефективний інструмент контролю, який дозволяє відстежувати кожну партію пального та мінімізувати ризики зловживань. 

"Завдяки конкуренції серед постачальників і прозорим процедурам закупівель ми не лише забезпечили армію якісним ресурсом, а й оптимізували використання бюджетних коштів, гарантуючи безперервність постачання", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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У міністерстві наголосили, що провели дослідження фізико-хімічних властивостей фарб та їх впливу на пальне. Тести підтвердили, що барвники не погіршують якість продукції.

Маркування дає можливість ідентифікувати та відстежити пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу.

Закупівлю здійснили за кошти додатково доведеного фінансування у грудні 2024. Команда ДОТ оперативно підготувала та реалізувала закупівлі через Prozorro. Це забезпечило наявність перехідних залишків палива на початок 2025 р. і дозволило здійснити безперервне постачання пального ЗСУ для виконання завдань.

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