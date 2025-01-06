За грудень українці накопичили 436 мільйонів гривень Національного кешбеку

За грудень, що є четвертим місяцем дії програми "Національний кешбек" українці накопичили 436 млн грн.
Як повідомили у Мінекономіки, це на 180 млн більше, ніж місяцем раніше. Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це повʼязано з особливостями бюджетного процесу. Наразі активними користувачами програми є 4,5 млн громадян – вони вже активували в застосунку Дія картки для майбутніх виплат кешбеку.
Міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що у програмі беруть участь представники різних вікових груп.
"Ми бачимо, що дедалі більше людей старшого віку долучаються до програми, а це свідчить про її зручність і доступність для всіх громадян. Важливо, що програма підтримує як споживачів, так і національних виробників, створюючи додатковий стимул для громадян віддавати перевагу українським товарам", – сказала вона.
Найактивнішими учасниками програми залишаються молоді люди віком до 45 років. Їхня частка на кінець грудня становила 57,4%. Користувачів середнього віку (від 45 до 60 років) – 22,4%, старшого віку (60+) – 20,2%. Серед них 62,3% – жінки, 37,7% – чоловіки.
24 грудня держава виплатила українцям 232 млн грн кешбеку за листопад. Кошти отримали 2 млн людей. Громадяни, які мають картку Національний кешбек, зможуть використати її також для отримання іншої допомоги від держави – "Зимової єПідтримки".
- У програмі "Національний кешбек" беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. Кількість виробників, що приєдналися до програми також зросла і наразі становить 1665. Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.
- Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, доданих виробниками до спеціального переліку та придбаних у магазинах-учасниках програми. Торговельні мережі маркують товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях чи цінниках для зручності споживачів, а також розміщують наліпки на вході до магазинів, які повідомляють, що тут діє програма "Національний кешбек". Для перевірки, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія.
- Кошти Нацкешбеку можна витратити на оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі. Також кешбек можна витратити на благодійність або задонатити на потреби ЗСУ.