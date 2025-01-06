За грудень українці накопичили 436 мільйонів гривень Національного кешбеку

За грудень, що є четвертим місяцем дії програми "Національний кешбек" українці накопичили 436 млн грн.

Як повідомили у Мінекономіки, це на 180 млн більше, ніж місяцем раніше. Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це повʼязано з особливостями бюджетного процесу. Наразі активними користувачами програми є 4,5 млн громадян – вони вже активували в застосунку Дія картки для майбутніх виплат кешбеку.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що у програмі беруть участь представники різних вікових груп.

"Ми бачимо, що дедалі більше людей старшого віку долучаються до програми, а це свідчить про її зручність і доступність для всіх громадян. Важливо, що програма підтримує як споживачів, так і національних виробників, створюючи додатковий стимул для громадян віддавати перевагу українським товарам", – сказала вона.

Найактивнішими учасниками програми залишаються молоді люди віком до 45 років. Їхня частка на кінець грудня становила 57,4%. Користувачів середнього віку (від 45 до 60 років) – 22,4%, старшого віку (60+) – 20,2%. Серед них 62,3% – жінки, 37,7% – чоловіки.

24 грудня держава виплатила українцям 232 млн грн кешбеку за листопад. Кошти отримали 2 млн людей. Громадяни, які мають картку Національний кешбек, зможуть використати її також для отримання іншої допомоги від держави – "Зимової єПідтримки".