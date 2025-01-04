Зеленський підписав закон про гральний бізнес, який передбачає ліквідацію КРАІЛ

Заборонять, зокрема, рекламу азартних ігор, крім обмеженого переліку дозволених способів, та спонсорство, крім спонсорства спорту.

Володимир Зеленський 3 січня підписав «Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей».

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Як зазначив голова парламентського Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, закон передбачає:

ліквідацію КРАІЛ та розподіл її повноважень між профільним міністерством та новоствореним органом без колегіального статусу;

заборону реклами азартних ігор, крім обмеженого переліку дозволених способів, та заборону спонсорства, крім спонсорства спорту;

осучаснення інструментів державного нагляду за ринком азартних ігор – запроваджується контрольована гра як інструмент контролю на заміну фактичним перевіркам;

запровадження заходів щодо боротьби з лудоманією, блокування нелегальних вебсайтів, посилення вимог до організаторів та доповнення підстав для анулювання ліцензії, встановлення вимоги щодо здійснення організаторами азартних ігор усіх безготівкових розрахунків виключно через банки, вдосконалення вимог до ДСОМ тощо;

вдосконалення законодавства про державні лотереї, зокрема, встановлення аналогічних, як для організаторів азартних ігор, вимог щодо структури власності, критеріїв бездоганної ділової репутації, підстав для анулювання ліцензії, вимог до бренду, а також вимог до розрахунків при проведенні державних лотерей;

зміни до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» щодо відновлення подання звітності організаторів азартних ігор та операторів державних лотерей тощо.

Парламент підтримав згаданий закон 4 грудня.Того ж місяця Печерський районний суд Києва обрав керівнику комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івану Рудому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Рудого затримали за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 111-2 та ст. 309 КК України).