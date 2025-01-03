У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: у планах на рік – виробництво 30 000 далекобійних БпЛА та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів

Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трильйони 230 млрд грн. 

Шмигаль: у планах на рік – виробництво 30 000 далекобійних БпЛА та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів
Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року приділятимуть особливу увагу далекобійності та ракетній програмі.

Він сказав у своїй промові, що завдання від президента України – виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Українські підприємства планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

Також у межах проєкту “Зброя перемоги” запустять довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.

"Будемо розвивати «данську модель», за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікуємо залучити понад 1 млрд доларів", – зазначив глава уряду. 

Він додав, що у сфері безпеки також особливу увагу приділять розвитку системи укриттів за фінською моделлю. Це державно-приватне партнерство, яке передбачає велику мережу надійних укриттів. У мирний час ці укриття матимуть різне цільове призначення.

Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трильйони 230 млрд грн, і, за словами прем'єра, кожна гривня платників податків із держбюджету буде знову направлятися на ці потреби.

Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд грн. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 млрд доларів.

  • Річна спроможність українського оборонно-промислового комплексу складає 30 млрд доларів.
  • Минулого року Україна випустила перші 100 ракет власного виробництва.
  • Зеленський вважає, що держава здатна щорічно виготовляти 4 млн дронів. Нині законтрактували 1,5 млн.
  • Міноборони закликало партнерів в Європі інвестувати в український ОПК з використанням російських активів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies