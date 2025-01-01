​Із Болгарії в Україну екстрадували підозрювану у справі розкрадання майже 95 млн грн на трансформаторах

Екстрадиція відбулась завдяки співпраці з компетентними органами Болгарії та Польщі.

САП і НАБУ домоглися екстрадиції з Болгарії підозрюваної у справі розкрадання 94,8 млн грн на трансформаторах під час війни.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Мова йде про очільницю приватного товариства, яке незаконно здобуло перемогу в тендері на постачання Укрзалізниці трансформаторів за штучно завищеними цінами.

У САП зазначили, що екстрадиція відбулась завдяки співпраці з компетентними органами Болгарії та Польщі.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн.

Прокуратура нагадала, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами Укрзалізниці.

Впродовж червня – грудня 2022 року керівник групи через підконтрольних службових осіб перевізника забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Постачання відбувалося за завищеною вартістю. Трансформатори закуповували через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з Росії, та перепродавали Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною.