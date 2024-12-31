Тарифи на газ для українців залишаються незмінними, – Нацкомісія

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростували інформацію про підвищення тарифів.

Як йдеться у пресслужбі відомства, жодних змін тарифів на газ для населення не передбачається. Діючий тариф на газ для населення залишається незмінним, а рішення НКРЕКП про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів.

30 грудня цього року НКРЕКП ухвалила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ). Вони розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025–2029 рр.

Ці тарифи враховують припинення транзиту російського газу через територію України, яке планується з 1 січня 2025.

Як зазначив Голова НКРЕКП Юрій Власенко, тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі прийняття тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон. Також незмінною залишається вартість розподілу газу.

Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться.

Зміни спрямовані виключно на забезпечення стабільності роботи газотранспортної системи України в нових умовах. Для побутових споживачів жодних змін не відбудеться.