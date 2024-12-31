Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Територія щирості
Територія щирості
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
ГоловнаЕкономікаДержава

Тарифи на газ для українців залишаються незмінними, – Нацкомісія

Також незмінною залишається вартість розподілу газу. 

Тарифи на газ для українців залишаються незмінними, – Нацкомісія
Фото ілюстративне
Фото: utg.ua

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг (НКРЕКП), спростували інформацію про підвищення тарифів.

Як йдеться у пресслужбі відомства, жодних змін тарифів на газ для населення не передбачається. Діючий тариф на газ для населення залишається незмінним, а рішення НКРЕКП про затвердження  нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів. 

30 грудня цього року НКРЕКП ухвалила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ). Вони розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025–2029 рр. 

Ці тарифи враховують припинення транзиту російського газу через територію України, яке планується з 1 січня 2025. 

Як зазначив Голова НКРЕКП Юрій Власенко, тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі прийняття тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон. Також незмінною залишається вартість розподілу газу. 

Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться. 

Зміни спрямовані виключно на забезпечення стабільності роботи газотранспортної системи України в нових умовах. Для побутових споживачів жодних змін не відбудеться.

  • Нова вартість транспортування природного газу за 1000 куб. м тепер становитиме 501,97 гривень замість 124,16 грн. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies