Зеленський підписав закони про звільнення від оподаткування окремих товарів оборонного призначення

Зібрані волонтерами кошти, передані на благодійність, не оподатковуватимуть, а благодійні фонди можуть допомагати військовим без втрати статусу неприбуткової організації.

30 грудня Володимир Зеленський підписав закони, які дають можливість продовжити податкові пільги для волонтерів і звільняють від оподаткування окремі товари оборонного призначення.

Йдеться про проєкт закону №12266 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України окремих товарів оборонного призначення» і проєкт закону №12267 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення та Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" щодо вимог відповідності екологічним нормам».

Відповідні зміни відображені у картках документів на сайті парламенту.

Рада проголосувала за ці закони 17 грудня.

Зміни передбачають, наприклад, звільнення від ввізного мита товарів для виробництва боєприпасів та обладнання для їх тестування, відстрочення до 2027 року вимог екологічного стандарту «ЄВРО-6» для деяких транспортних засобів (крім легкових), а також впровадження «ЄВРО-6» для нових легкових авто з 1 січня 2025 року.

Очікують, що після вступу в дію запропонованих змін середні ціни в 2025 році на безпілотні системи всіх типів знизяться на 25-30%.

Крім того, закон передбачає звільнення від ПДВ імпорту складових для виробництва та ремонту дронів – критично важливих для оборони України. Зібрані волонтерами кошти, передані на благодійність, не оподатковуватимуть, а благодійні фонди можуть допомагати військовим без втрати статусу неприбуткової організації.

Крім того, пільги для українського кінематографу продовжені до кінця воєнного стану.