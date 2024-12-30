Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Перший рік Мілея: як змінюється Аргентина
Перший рік Мілея: як змінюється Аргентина
Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
ЗМІ: В авіакатастрофі у Південній Кореї загинули 179 людей (оновлено)
ЗМІ: В авіакатастрофі у Південній Кореї загинули 179 людей (оновлено)
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський підписав закони про звільнення від оподаткування окремих товарів оборонного призначення

Зібрані волонтерами кошти, передані на благодійність, не оподатковуватимуть, а благодійні фонди можуть допомагати військовим без втрати статусу неприбуткової організації.

Зеленський підписав закони про звільнення від оподаткування окремих товарів оборонного призначення
Володимир Зеленський
Фото: X / Володимир Зеленський

30 грудня Володимир Зеленський підписав закони, які дають можливість продовжити податкові пільги для волонтерів і звільняють від оподаткування окремі товари оборонного призначення.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Йдеться про проєкт закону №12266 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України окремих товарів оборонного призначення» і проєкт закону №12267 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення та Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" щодо вимог відповідності екологічним нормам».

Відповідні зміни відображені у картках документів на сайті парламенту.

Рада проголосувала за ці закони 17 грудня

Зміни передбачають, наприклад, звільнення від ввізного мита товарів для виробництва боєприпасів та обладнання для їх тестування, відстрочення до 2027 року вимог екологічного стандарту «ЄВРО-6» для деяких транспортних засобів (крім легкових), а також впровадження «ЄВРО-6» для нових легкових авто з 1 січня 2025 року.

Очікують, що після вступу в дію запропонованих змін середні ціни в 2025 році на безпілотні системи всіх типів знизяться на 25-30%.

Крім того, закон передбачає звільнення від ПДВ імпорту складових для виробництва та ремонту дронів – критично важливих для оборони України. Зібрані волонтерами кошти, передані на благодійність, не оподатковуватимуть, а благодійні фонди можуть допомагати військовим без втрати статусу неприбуткової організації.

Крім того, пільги для українського кінематографу продовжені до кінця воєнного стану.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies