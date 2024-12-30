Росіяни майже 30 разів атакували Дніпропетрощину, поранений цивільний

Пошкоджені також промислове підприємство, 3 заправки, 3 вантажівки, мікроавтобус та екскаватор. Понівечені приватний будинок та господарська споруда.

Внаслідок ударів осколкові поранення отримав 40-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Під ворожими обстрілами опинився Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російська армія від ранку майже 30 разів атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області.

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