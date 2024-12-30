Росіяни майже 30 разів атакували Дніпропетрощину, поранений цивільний

Російська армія від ранку майже 30 разів атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під ворожими обстрілами опинився Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади.
Внаслідок ударів осколкові поранення отримав 40-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Пошкоджені також промислове підприємство, 3 заправки, 3 вантажівки, мікроавтобус та екскаватор. Понівечені приватний будинок та господарська споруда.