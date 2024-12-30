ЦПД: РФ поширює дезінформацію про українську ГТС

Російські пропагандисти активно вкидають в інфопростір фейки, що Україна готується "знищити свою газотранспортну систему", щоб унеможливити поставки російського газу в ЄС.
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
У відомстві додають, що поширення подібних звинувачень може бути тактикою інформаційного прикриття та свідченням підготовки росіян до здійснення провокацій проти української ГТС.
Також росіяни намагаються залякати та поширити панічні настрої серед українців та західних партнерів. У ЦПД наголошують, така тактика Кремля не спрацює.
- З 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію.
- Зупника транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".