ЦПД: РФ поширює дезінформацію про українську ГТС

Поширення фейків проти української ГТС є свідченняям підготовки росіян до провокацій.

Російські пропагандисти активно вкидають в інфопростір фейки, що Україна готується "знищити свою газотранспортну систему", щоб унеможливити поставки російського газу в ЄС.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

У відомстві додають, що поширення подібних звинувачень може бути тактикою інформаційного прикриття та свідченням підготовки росіян до здійснення провокацій проти української ГТС.

Фото: ЦПД

Також росіяни намагаються залякати та поширити панічні настрої серед українців та західних партнерів. У ЦПД наголошують, така тактика Кремля не спрацює.