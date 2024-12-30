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ЦПД: РФ поширює дезінформацію про українську ГТС

Поширення фейків проти української ГТС є свідченняям підготовки росіян до провокацій.

ЦПД: РФ поширює дезінформацію про українську ГТС
Фото: prm.ua

Російські пропагандисти активно вкидають в інфопростір фейки, що Україна готується "знищити свою газотранспортну систему", щоб унеможливити поставки російського газу в ЄС.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

У відомстві додають, що поширення подібних звинувачень може бути тактикою інформаційного прикриття та свідченням підготовки росіян до здійснення провокацій проти української ГТС.

Фото: ЦПД

Також росіяни намагаються залякати та поширити панічні настрої серед українців та західних партнерів. У ЦПД наголошують, така тактика Кремля не спрацює.

  • З 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію.
  • Зупника транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
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