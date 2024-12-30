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Заступник командира 110-ї бригади отримав підозру в організації механізму ухилення від служби

За гроші військові могли відкупитися від обов'язків. 

Заступник командира 110-ї окремої механізованої бригади одержав підозру за механізм отримання коштів від військових, які не бажали проходити службу.

За половину зарплати ці військові могли відкупитися від служби. При цьому деякі з них періодично оформлювали бойові виплати, повідомили в Держбюро розслідувань. 

"Слідству відомо щонайменше про 4 осіб, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки державі становлять понад 2,2 млн грн", – йдеться у повідомленні. 

Загалом кількість таких військових, за оперативною інформацією, може сягати десяти. Правоохоронці вважають, що схема діяла з січня 2024 р. 

Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий – він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям.

Заступника командира 110-ї бригади підозрюють у механізмі ухилення від служби
Фото: ДБР
Заступника командира 110-ї бригади підозрюють у механізмі ухилення від служби

Підозрюваного помістили під варту
Фото: ДБР
Підозрюваного помістили під варту

"Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю", – йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків у підозрюваного та його родичів виявили близько 5 млн гривень. Підозри оголошені у перевищенні службових повноважень та у привласненні зброї шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 КК України).

За даними УП, підозрюваним є Руслан Шелест. 

Кошти
Фото: ДБР
Кошти

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості застави. 

  • 110 окрема механізована бригада імені генерала імені генерала-хорунжого Безручка – бойова бригада, сформована на початку повномасштабного вторгнення ворога. Протягом двох років її військові тримали оборону на Авдіївському напрямку.
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