Заступник командира 110-ї бригади отримав підозру в організації механізму ухилення від служби

За гроші військові могли відкупитися від обов'язків.

Заступник командира 110-ї окремої механізованої бригади одержав підозру за механізм отримання коштів від військових, які не бажали проходити службу.

За половину зарплати ці військові могли відкупитися від служби. При цьому деякі з них періодично оформлювали бойові виплати, повідомили в Держбюро розслідувань.

"Слідству відомо щонайменше про 4 осіб, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки державі становлять понад 2,2 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Загалом кількість таких військових, за оперативною інформацією, може сягати десяти. Правоохоронці вважають, що схема діяла з січня 2024 р.

Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий – він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям.

Фото: ДБР Заступника командира 110-ї бригади підозрюють у механізмі ухилення від служби

Фото: ДБР Підозрюваного помістили під варту

"Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваного та його родичів виявили близько 5 млн гривень. Підозри оголошені у перевищенні службових повноважень та у привласненні зброї шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 КК України).

За даними УП, підозрюваним є Руслан Шелест.

Фото: ДБР Кошти

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості застави.