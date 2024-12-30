Головне за ніч та ранок понеділка, 30 грудня: майже 190 боєзіткнень, атака дронів на Одещину, знищення штабу ворога на Запоріжжі

У 2025 редакція lb.ua збирається відкрити новий розділ на сайті, присвячений релігії. Там "простою, світською, зрозумілою" мовою писатимуть на відповідну тему, повідомила шеф-редакторка Соня Кошкіна в програмі "Дорослий погляд".

Також lb.ua планує продовжити розвивати канал на YouTube та відкривати нові формати. Будуть нові програми в рамках уже існуючого каналу LB live, також планують запустити подкасти.

Серед планів – і запуск нового дискусійного майданчика та розвиток розділу "Здоров'я".

Сподіваємося, нашим постійним читачам буде з нами цікаво, і це коло в наступному році розшириться.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

Найбільше - на Покровському напрямку (43) та на Курщині (46).

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Новосергіївка, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 2010 російських окупантів. Росія вже втратила на війні в Україні майже 788 000 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російські війська вночі дронами атакували Одеську область безпілотниками. В результаті атаки є пошкодження, але люди не постраждали.

Уночі сили ППО збили 21 російський "шахед" із 43.

Протиповітряна оборона працювала в Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

У Запорізькій області воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони та ОСУВ "Таврія" знищили штаб російських загарбників. Про це повідомляє ГУР у Фейсбуці.

Аеророзвідники виявили на тимчасово окупованій території ворожий штаб. "У взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія» завдали по об’єкту ракетного удару – штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень", – йдеться у повідомленні.

Мін'юст відновив роботу трьох реєстрів після кібератаки.

Запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття усім американцям та родині колишнього президента США Джиммі Картера.

39-й президент США (1977-1981) і лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер помер у своєму будинку в місті Плейнс, штат Джорджія, у віці 100 років. Він був найстарішим із президентів США всіх часів.

"Він був лідером, який служив президентом у часи, коли Україна ще не здобула незалежність, проте його серце завжди було з нами, коли нам довелось битись за свободу", – написав Зеленський у соцмережі Х, зазначивши, що Картер присвятив життя зміцненню миру у світі та захисту прав людини.

"Саме про це прошу сьогодні згадати: мир має значення, і світ має залишатися єдиним у протистоянні тим, хто загрожує цим цінностям. Ми глибоко цінуємо його тверду відданість християнській вірі та демократичним цінностям, а також його непохитну підтримку України перед лицем неспровокованої агресії з боку Росії", – додав Зеленський.

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