Уночі сили ППО збили 21 російський "шахед" із 43

Протиповітряна оборона працювала в Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

У ніч на 30 грудня Росія атакувала Україну 43-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 ударний БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори інших типів", – йдеться в повідомленні.

ППО працювала в Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

22 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

У Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки.