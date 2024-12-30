Сили оборони ліквідували 2010 російських окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували 2010 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 787 940 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 787940 (+2010)
- танків ‒ 9663 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 20003 (+22)
- артилерійських систем – 21494 (+44)
- РСЗВ – 1256 (+0)
- засоби ППО ‒ 1032 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21069 (+31)
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32551 (+141)
- спеціальна техніка ‒ 3670 (+0).
Дані уточнюються.