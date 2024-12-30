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Сили оборони ліквідували 2010 російських окупантів за добу

Росія вже втратила на війні в Україні майже 788 000 військових. 

Сили оборони ліквідували 2010 російських окупантів за добу
Фото: скрин

За минулу добу Сили оборони ліквідували 2010 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 787 940 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 787940 (+2010)
  • танків ‒ 9663 (+7) 
  • бойових броньованих машин ‒ 20003 (+22) 
  • артилерійських систем – 21494 (+44)
  • РСЗВ – 1256 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) 
  • літаків – 369 (+0) 
  • гелікоптерів – 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21069 (+31) 
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32551 (+141) 
  • спеціальна техніка ‒ 3670 (+0).

Дані уточнюються.

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