У понеділок графіки відключень світла діятимуть із 08:00 до 19:00, - Укренерго

У понеділок, 30 грудня, будуть застосовувати графіки відключення світла.

Про це повідомляє Укренерго.

Для побутових споживачів з 08:00 до 17:00 діятиме одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 – 19:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності

"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.

25 грудня Росія знову масовано атакувала Україну понад 70 ракетами та більш як сотнею ударних дронів. Ціллю ворога були енергетичні об'єкти. Укренерго тоді застосувало превентивні відключення світла.