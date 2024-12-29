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ВМС: морська логістика Росії у Криму фактично знищена

Азовське море фактично позбавлене від присутності російських кораблів.

ВМС: морська логістика Росії у Криму фактично знищена
Уражена Керченська поромна переправа
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Військово-морська логістика РФ у Криму, яка повинна забезпечувати уруповання на тимчасово окупованому півострові, фактично знищена. 

Про це розповівдає речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише Укрінформ.

"Кількісний показник є важливим, але якісний показник є більш вагомим. Я маю на увазі не безпосередньо ті кораблі, які РФ втратила, а безпосередньо ті важливі етапи, які у нас тепер вже можна вважати пройденими. І одним із цих етапів є те, що росіяни покинули Крим — у сенсі ЧФ РФ. Так само черговим складним етапом є те, що фактично знищена військово-морська логістика росіян щодо забезпечення угруповання у Криму", — заявив він.

Також важливим є той факт, що Азовське море фактично звільнене від присутності російських кораблів.

"Насправді це далеко не все, на що ми спромоглися. Але у будь-якому разі ми впевнено рухаємося, цей рік був для нас доволі непростим, але ще більш непростим він був для росіян у Азово-Чорноморському регіоні. І зараз вони чудово розуміють, що навіть східне узбережжя Азовського моря, навіть Краснодарський край вже не знаходяться у такій впевненій зоні безпеки для росіян, і ми це довели. І вони вимушені це брати у розрахунок, і звісно, це значно ускладнює їхню діяльність", — зазначає Плетенчук.

Речник наголошує, що це дає ВМС ЗСУ можливість у майбутньому планувати свою роботу вже з огляду на ці досягнення, що вони і роблять.

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