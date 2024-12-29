На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
Сексуальне насильство як зброя Росії у війні проти України
Сексуальне насильство як зброя Росії у війні проти України
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
«100 років самотності»: метафорична історія людства
«100 років самотності»: метафорична історія людства
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
Чайні пакетики містять шкідливий для здоров'я пластик – дослідження
Чайні пакетики містять шкідливий для здоров'я пластик – дослідження
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія впродовж тижня застосувала проти українських міст 370 "шахедів" та близько 280 КАБів

Також ворог спрямував проти України 80 ракет.

Росія впродовж тижня застосувала проти українських міст 370 "шахедів" та близько 280 КАБів
обстріли Харкова
Фото: ДСНС Харківської області

Упродовж цього тижня Росія застосувала проти України 370 "шахедів", 80 ракет різних типів та близько 280 КАБів.

Про це інформує президент Володимир Зеленський.

"Наші міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку. Всього протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів", — зазначає глава держави.

Зеленський додає, що російський терор можна зупинити лише спільною силою. 

"Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру", — наголошує президент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies