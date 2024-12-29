Росія впродовж тижня застосувала проти українських міст 370 "шахедів" та близько 280 КАБів

Також ворог спрямував проти України 80 ракет.

Упродовж цього тижня Росія застосувала проти України 370 "шахедів", 80 ракет різних типів та близько 280 КАБів.

Про це інформує президент Володимир Зеленський.

"Наші міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку. Всього протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів", — зазначає глава держави.

Зеленський додає, що російський терор можна зупинити лише спільною силою.

"Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру", — наголошує президент.