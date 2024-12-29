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Російська армія здійснила 60 обстрілів прикордоння України, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Упродовж доби нараховано 60 обстрілів з різних видів озброєння.

Російська армія здійснила 60 обстрілів прикордоння України, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
Фото: поліція Сумщини

Упродовж доби російська армія здійснила 60 обстрілів прикордоння України. Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирний та приватні житлові будинки, автомобілі.

Про це інформує ОК "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Всього протягом минулої доби, нараховано 60 обстрілів (145 вибухів) із різних видів озброєння", — ідеться у повідомленні. Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

У ніч на неділю, 29 грудня, ворог Росія атакувала Миколаївщину дронами. Пожежа виникла на об'єкті енергетичної інфраструктури, через обстріл РФ поранений працівник підприємства.

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