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Від початку доби на фронті відбулося 149 боїв, – Генштаб

Російські загарбники залучили для ураження 765 дронів-камікадзе та здійснили майже 3,8 тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку доби на фронті відбулося 149 боїв, – Генштаб
Фото: 117 Окрема механізована бригада

Загалом від початку цієї доби відбулося 149 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб про оперативну ситуацію станом на 22:00. 

На Харківському напрямку противник три рази без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Глушківки та Лозової. Українські захисники зупинили три ворожі атаки. Ще одне боєзіткнення продовжується.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки. Чотири боєзіткнення триває дотепер.  

На Краматорському напрямку ворог 14 разів штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Часового Яру. Два боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку наші воїни відбили три атаки противника в районі Торецька та Щербинівки. Ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 48 разів атакував у районах Зелене Поле, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко. Наші захисники відбили 30 штурмів. 18 атак триває.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 425 окупантів, з них 201 - безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та сім одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено одну бойову броньовану машину.  

На Курахівському напрямку ворог здійснив 17 спроб прорвати нашу оборону поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного. Одинадцять боєзіткнень завершено, ще шість – досі продовжуються.  

На Времівському напрямку противник 11 разів атакував наші підрозділи біля Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка. Один бій точиться досі. 

На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку, противник успіху не мав.  

В Курській області українські захисники сьогодні відбивали дев’ять атак противника, на даний час триває один бій.

На решті напрямків – без особливих змін.

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