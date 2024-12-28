Греція віддасть понад два десятки непотрібних їй ракет Sea Sparrow

Сучасні системи С-300 і ракети Patriot Афіни не дадуть.

Греція погодилася надати Україні 24 ракети Sea Sparrow, повідомляє видання Ekathimerini.

Ці ракети, які використовуються вже майже 40 років, перебувають на озброєнні грецьких ВМС і ВПС Греції. Їх визнали непотрібними для оперативного використання за місцевими військовими стандартами, тож вирішили передати нашій державі.

Sea Sparrow — це зенітна зброя ближньої дії американського виробництва. Україна має у своєму розпорядженні необхідні пускові установки для її розгортання.

Ракет стали частиною ширшої військової допомоги Греції Україні, куди увійшли артилерійські снаряди, зброя і боєприпаси.

Водночас Афіни попри прохання Києва відмовилися від постачання сучасних систем, таких як С-300 та ракет Patriot, пояснивши це проблемами безпеки і відсутністю надійних варіантів заміни.