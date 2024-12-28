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В Італії проросійські хакери атакували низку урядових сайтів і аеропортів

Взяла на себе відповідальність хакерська група Noname057.

В Італії проросійські хакери атакували низку урядових сайтів і аеропортів
хакери
Фото: Reuters

28 грудня проросійські хакери атакували низку офіційних сайтів в Італії, пише Reuters.

Постраждали портали Міністерства закордонних справ, аеропортів Мілана – загалом, близько десяти сайтів. Взяла на себе відповідальність хакерська група Noname057. У телеграмі вона заявила, що так італійські «русофоби отримують заслужену кібервідповідь».

Представник італійської агенції з кібербезпеки підтвердив, що DDoS-атак може бути пов'язана з проросійським угрупуванням.

Наслідки атаки хакерів отримали оперативну допомогу за кілька годин. Кібератака не спричинила збоїв у роботі рейсів у міланських аеропортах Лінате і Мальпенса. У той час, коли їхні сайти не працювали, мобільні додатки були активними.

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