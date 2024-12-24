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Близько 80 млн запитів одночасно: Енергоатом повідомив про п'ятигодинну кібератаку на сайт компанії

Кібератака не призвела до порушень і сайт продовжує працювати в звичному режимі.

Близько 80 млн запитів одночасно: Енергоатом повідомив про п'ятигодинну кібератаку на сайт компанії
Фото: Пресслужба Енергоатома

У понеділок, 23 грудня, протягом п'яти годин на офіційний сайт Енергоатому здійснювалася кібератака.

Про це повідомила пресслужба компанії. 

Зазначається, що атака ініційована злочинцями з території країни-агресорки.

"Хакери намагалися порушити функціонування сайту НАЕК, здійснивши одночасно близько 80 млн запитів. Втім фахівцями Енергоатома було виконано всі необхідні дії щодо локалізації атак та захисту сайту", - йдеться в повідомленні.

Кібератака не призвела до порушень і сайт продовжує працювати в звичному режимі.

"Ви можете триматися в курсі всіх новин та подій компанії, завжди отримуючи інформацію з нашого офіційного вебсайта за посиланням, кібербезпека якого забезпечується на найвищому рівні", - додали в Енергоатомі.

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