Зеленський привітав Вселенського Патріарха Варфоломія з прийдешніми святами

"Україна робить усе, щоб 2025 рік зміг стати роком тривалого миру".

У переддень Різдва президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Його Всесвятості за духовну підтримку України та молитви за український народ і привітав із прийдешніми святами – Різдвом і Новим роком.

"Україна робить усе, щоб 2025-й зміг стати для нашої держави та всього світу роком справедливого й тривалого миру", - сказав він.

Президент відзначив кроки патріархату для зміцнення підтримки України серед світової релігійної спільноти та зусилля щодо здобуття нашою державою духовної незалежності.

Патріарх Варфоломій побажав українському народові сили, сміливості й Божого благословення та привітав із Різдвом.