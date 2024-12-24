Зеленський привітав Вселенського Патріарха Варфоломія з прийдешніми святами

У переддень Різдва президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський подякував Його Всесвятості за духовну підтримку України та молитви за український народ і привітав із прийдешніми святами – Різдвом і Новим роком.
"Україна робить усе, щоб 2025-й зміг стати для нашої держави та всього світу роком справедливого й тривалого миру", - сказав він.
Президент відзначив кроки патріархату для зміцнення підтримки України серед світової релігійної спільноти та зусилля щодо здобуття нашою державою духовної незалежності.
Патріарх Варфоломій побажав українському народові сили, сміливості й Божого благословення та привітав із Різдвом.