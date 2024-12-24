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Зеленський привітав Вселенського Патріарха Варфоломія з прийдешніми святами

"Україна робить усе, щоб 2025 рік зміг стати роком тривалого миру".

Зеленський привітав Вселенського Патріарха Варфоломія з прийдешніми святами
Зеленський говорить по відеозв'язку
Фото: Офіс президента

У переддень Різдва президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський  подякував Його Всесвятості за духовну підтримку України та молитви за український народ і привітав із  прийдешніми святами – Різдвом і Новим роком.

"Україна робить усе, щоб 2025-й зміг стати для нашої держави та всього світу роком справедливого й тривалого миру", - сказав він.

Президент відзначив кроки патріархату для зміцнення підтримки України серед світової релігійної спільноти та зусилля щодо здобуття нашою державою духовної незалежності. 

Патріарх Варфоломій побажав українському народові сили, сміливості й Божого благословення та привітав із Різдвом.

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